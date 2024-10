Boom lavori stradali: bene Anas e autostrade, male i Comuni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Boom di lavori stradali, quest’anno. Lo registra Asphaltica 2024, la fiera di Bologna sulla filiera delle infrastrutture stradali. I lavori di Anas e sulle autostrade trainano la ripresa, al rallenty la manutenzione dei Comuni. Il primo semestre 2024 ha registrato una decisa crescita della produzione di asfalto, il conglomerato bituminoso che è il principale indicatore Boom lavori stradali: bene Anas e autostrade, male i Comuni L'Identità. Lidentita.it - Boom lavori stradali: bene Anas e autostrade, male i Comuni Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di, quest’anno. Lo registra Asphaltica 2024, la fiera di Bologna sulla filiera delle infrastrutture. Idie sulletrainano la ripresa, al rallenty la manutenzione dei. Il primo semestre 2024 ha registrato una decisa crescita della produzione di asfalto, il conglomerato bituminoso che è il principale indicatoreL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavori in piazza dei Cinquecento : nuove chiusure stradali e modifiche al percorso dei bus - I lavori di riqualificazione dell'area di piazza dei Cinquecento cambiano la viabilità. A partire dalle ore 22 di domani, mercoledì 9 ottobre, saranno apportate delle modifiche che comporteranno in particolare l’istituzione del divieto di transito su largo di Villa Peretti e l’istituzione del... (Romatoday.it)

Lavori stradali : ecco i cantieri in attivazione dalla prossima settimana - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ecco i principali lavori stradali in corso a Bologna da lunedì 7 ottobre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online. Guarda la mappa. via... (Bolognatoday.it)

Lavori stradali : aggiornamenti su chiusure di autostrade - statali e viabilità in tempo reale - Le operazioni di manutenzione coinvolgono anche le autostrade A24 e A25, gestite da Strada dei Parchi (Gruppo Toto). . Le attività stanno già causando code e disagi, un problema che continuerà fino alla conclusione degli interventi. leggi tutto . Questa società sta portando avanti lavori su entrambe le tratte, che collegano Roma, L'Aquila, Teramo e Pescara. (Abruzzo24ore.tv)