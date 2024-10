Zon.it - Battipaglia, bottiglie molotov contro gioielleria: si indaga

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Notte di tensione a, dove dueincendiarie sono state scagliatela vetrina di unasituata in via Roma, provocando danni significativi. Le indagini in corso Le forze di polizia locali hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili dell’attacco, dopo che due persone sono state viste fuggire dal luogo. Fondamentale per le indagini sarà , come di consueto, l’analisi delle immagini della videosorveglianza presenti nella zona. Fonte: SalernoToday Segui ZON.IT su Google News.