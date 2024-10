Anteprima24.it - Avellino, doppia novità alla guida delle compagini Youth

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDoppio annuncio per ledell’. Dopo la nomina di Raffaele Biancolino nel ruolo di allenatore della prima squadra, la società ha annunciato la nuovatecnica della Primavera 2 e Under17. Ladella formazione Under19 è stata affidata a Corrado Pianese, già allenatore della U17. Anche i suoi collaboratori Sergio Esposito, allenatore in seconda, e Antonio Masucci, collaboratore tecnico, provengono dall’Under 17. La conduzione tecnica della formazione U17, partecipante al campionato Allievi Nazionali U17 Serie C, a Jacopo Leone. Allenatore con patentino Uefa B, classe 1987, l’anno scorsodel Salernum Baronissi, sarà coadiuvato da Alfonso De Luca, allenatore in seconda, e da Pierluigi Marano, preparatore atletico. L'articoloproviene da Anteprima24.it.