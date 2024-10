Lanazione.it - Apre account su siti di scambisti e usa il nome della vicina: condannato

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Siena, 9 ottobre 2024 – Il vicino di casa. Spesso è quello che ti dà una mano quando si allaga la casa e non sai come fermare l’acqua. Oppure se c’è il black out e non sai dove mettere le mani. Una risorsa, insomma. Non può dire altrettanto una donna valdelsana a cui il vicino di casa, abitano in appartamenti che si affacciano sullo stesso pianerottolo, ne ha combinate di tutti i colori. Così sostiene la sessantenne, che si è affidata all’avvocato Manfredi Biotti per uscire dall’odissea. Lo stesso ha riscontrato la procura che ha svolto l’indagine. In un primo tempo archiviata, successivamente riaperta. Ieri l’epilogo: il vicinodonna, che ha poco piùmetà dei suoi anni, ha patteggiato davanti al gup Andrea Grandinetti per stalking. Un anno la pena, in precedenza era stata recapitata al legaleparte offesa anche una lettera di scuse.