Antitrust bacchetta siti di auto elettriche: vietato dire "0 emissioni", "100% green" e "impatto zero sull'ambiente" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Antitrust bacchetta i siti di auto elettriche come Xev Yoyo e Microlino. Il motivo? vietato usare espressioni che non si rivelano vere come "100% sostenibile", "100% green", "zero emissioni", "impatto zero sull'ambiente" ed "Eco". Espressioni che dall'avvento delle vetture a motore elettrico abbia Ilgiornaleditalia.it - Antitrust bacchetta siti di auto elettriche: vietato dire "0 emissioni", "100% green" e "impatto zero sull'ambiente" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'dicome Xev Yoyo e Microlino. Il motivo?usare espressioni che non si rivelano vere come "sostenibile", "", "", "" ed "Eco". Espressioni che dall'avvento delle vetture a motore elettrico abbia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Antitrust bacchetta siti di auto elettriche : vietato dire "0 emissioni" - "100% green" e "impatto zero sull'ambiente" - L'Antitrust bacchetta i siti di auto elettriche come Xev Yoyo e Microlino. Il motivo? Vietato usare espressioni che non si rivelano vere come "100% sostenibile", "100% Green", "Zero emissioni", "Impatto zero sull'ambiente" ed "Eco". Espressioni che dall'avvento delle vetture a motore elettrico abbia . (Ilgiornaleditalia.it)

Antitrust bacchetta siti di auto elettriche per i green claim - Espressioni come "100% sostenibile", "100% Green", "Zero emissioni", "Impatto zero sull'ambiente" ed "Eco" sui siti per la vendita dei veicoli elettrici per la mobilità urbana Xev Yoyo e Microlino sono stati contestate dell'Antitrust come "green claim generici e senza indicazione della fase del ciclo di vita del prodotto" cui si riferiscono e rimosse dalle società . (Quotidiano.net)

Antitrust bacchetta siti di auto elettriche per i green claim - L'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) comunica in una nota di "aver concluso positivamente" una moral suasion nei confronti delle società Campello e Microlino Italia. Espressioni come "100% sostenibile", "100% Green", "Zero emissioni", "Impatto zero sull'ambiente" ed "Eco" sui siti per la vendita dei veicoli elettrici per la mobilità urbana Xev Yoyo e Microlino sono stati ... (Quotidiano.net)