Ambientalista e attivista, fotografia della Generazione Z (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La ricerca presentata da Angelini Industries al Salone della Csr Il 53% dei giovani si proclama Ambientalista e il 43% di loro ha dichiarato di aver boicottato una marca o un prodotto perché riteneva socialmente iniquo o pericoloso l’operato di quell’azienda. Questa percentuale scende al 37% nella popolazione generale. Il 58% dei giovani pensa che Sbircialanotizia.it - Ambientalista e attivista, fotografia della Generazione Z Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La ricerca presentata da Angelini Industries al SaloneCsr Il 53% dei giovani si proclamae il 43% di loro ha dichiarato di aver boicottato una marca o un prodotto perché riteneva socialmente iniquo o pericoloso l’operato di quell’azienda. Questa percentuale scende al 37% nella popolazione generale. Il 58% dei giovani pensa che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Protestava contro la caccia alle balene : ambientalista attivista arrestato - Nonostante questo, nazioni come la Norvegia, il Giappone continuano, sotto la falsa bandiera della ricerca scientifica, lo sterminio di diverse centinaia di animali ogni anno. In alternativa, gli stessi scendono in piazza e manifestano affinché possano essere risvegliate le coscienze del popolo, ignaro – o solo voltato dall’altra parte – di quel che accade. (Notizie.com)