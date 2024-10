Al via "Confluenze": eventi, incontri e proiezioni a Torino da ottobre a dicembre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Connettere le persone e il territorio attraverso la cultura, l’intrattenimento, l’arte e l’inclusione sociale. Nasce con questo obiettivo “Confluenze – la cultura è contagiosa”, il progetto territoriale di sviluppo culturale promosso dalla Casa del Quartiere di San Salvario, CineTeatro Baretti Torinotoday.it - Al via "Confluenze": eventi, incontri e proiezioni a Torino da ottobre a dicembre Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Connettere le persone e il territorio attraverso la cultura, l’intrattenimento, l’arte e l’inclusione sociale. Nasce con questo obiettivo “– la cultura è contagiosa”, il progetto territoriale di sviluppo culturale promosso dalla Casa del Quartiere di San Salvario, CineTeatro Baretti

