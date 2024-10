"Al Senato non può passare questo messaggio": intercettazioni, Renzi contro Scarpinato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "questo dibattito è molto più serio di quello che pensiamo di liquidare tra opposti schieramenti": Matteo Renzi lo ha detto al Senato a proposito della riforma delle intercettazioni, cara al governo e osteggiata dalle opposizioni, seppur con qualche eccezione come nel caso di Italia Viva. L'ex premier in aula ha spiegato: "Il tema delle intercettazioni, cui viene imposto un limite temporale che si può estendere sulla base di un provvedimento motivato del giudice, non è - e lo dico con rispetto ma anche con molta determinazione al Senatore Scarpinato - la resa dello Stato rispetto alla criminalità, perché se passa questo concetto, affermiamo l'idea che chi intercetta ha sempre ragione e gli intercettati sono dei cittadini potenzialmente criminali e non dei cittadini sottoposti a una tutela costituzionale". Liberoquotidiano.it - "Al Senato non può passare questo messaggio": intercettazioni, Renzi contro Scarpinato Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "dibattito è molto più serio di quello che pensiamo di liquidare tra opposti schieramenti": Matteolo ha detto ala proposito della riforma delle, cara al governo e osteggiata dalle opposizioni, seppur con qualche eccezione come nel caso di Italia Viva. L'ex premier in aula ha spiegato: "Il tema delle, cui viene imposto un limite temporale che si può estendere sulla base di un provvedimento motivato del giudice, non è - e lo dico con rispetto ma anche con molta determinazione alre- la resa dello Stato rispetto alla criminalità, perché se passaconcetto, affermiamo l'idea che chi intercetta ha sempre ragione e gli intercettati sono dei cittadini potenzialmente criminali e non dei cittadini sottoposti a una tutela costituzionale".

