Zapata, si teme anche per la carriera. Il Torino pensa a Simeone (a gennaio) per sostituirlo

Zapata dovrà restare fermo fino al termine della stagione. Contro l'Inter si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e due menischi. È una diagnosi terribile per il bomber di 33 anni e mezzo che a questo punto fa calare anche un punto interrogativo sulla sua carriera. Nei prossimi giorni sarà operato e poi comincerà il lungo percorso di riabilitazione: durerà 7/8 mesi. Un investimento a questo punto è sicuro, visto che a Vanoli rimangono tre attaccanti e lui ha sempre detto che ama lavorare con quattro. Il Torino sta valutando e a decidere la tempistica sarà proprio l'allenatore, che intanto ha ordinato la ripresa degli allenamenti per domani.

