Zapata out Torino in emergenza | meglio Raspadori o Simeone? Il club granata ha fatto una scelta

(Di martedì 8 ottobre 2024) Con l’infortunio di, ilcerca un attaccante, mentre la Juventus punta a rinforzare la difesa con Kiwior e Tomori nel mirino. Giacomo, attaccante del Napoli, potrebbe dire addio alpartenopeo nella prossima finestra di calciomercato di gennaio. La sua posizione nell’undici titolare è incerta, e l’infortunio di Duvanalpotrebbe aprire la strada per un trasferimento. Secondo Paolo Paganini, esperto di mercato della RAI,potrebbe essere il candidato principale per rimpiazzare l’attaccante colombiano, out per diversi mesi. “saranno oggetto di valutazione, ma se uno dei due dovesse partire, è più probabile che sia,” ha dichiarato Paganini ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.