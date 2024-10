Whitney Houston, morta la madre Cissy: la leggendaria cantante gospel aveva 91 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cissy Houston, leggendaria cantante gospel e madre della popstar Whitney Houston, è morta ieri mattina all'età di 91 anni nella sua casa del New Jersey in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. Vincitrice di due Grammy Award, Houston ha avuto una lunghissima carriera di successo come cantante, esibendosi sul palco al fianco L'articolo Whitney Houston, morta la madre Cissy: la leggendaria cantante gospel aveva 91 anni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –della popstar, èieri mattina all'età di 91nella sua casa del New Jersey in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. Vincitrice di due Grammy Award,ha avuto una lunghissima carriera di successo come, esibendosi sul palco al fianco L'articolola: la91proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Whitney Houston - morta la madre Cissy : la leggendaria cantante gospel aveva 91 anni - Vincitrice di due Grammy Award, la sua è stata una lunghissima carriera di successo Cissy Houston, leggendaria cantante gospel e madre della popstar Whitney Houston, è morta ieri mattina all'età di 91 anni nella sua casa del New Jersey in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. ... (Sbircialanotizia.it)

Whitney Houston - morta la madre Cissy : la leggendaria cantante gospel aveva 91 anni - (Adnkronos) – Cissy Houston, leggendaria cantante gospel e madre della popstar Whitney Houston, è morta ieri mattina all'età di 91 anni nella sua casa del New Jersey in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. Vincitrice di due Grammy Award, Houston ha avuto una lunghissima carriera di ... (Periodicodaily.com)

È morta Cissy Houston - cantante gospel e madre di Whitney Houston : “Era ricoverata in una struttura per il morbo di Alzheimer” - Si esibirono anche nella canzone di successo di Van Morrison “Brown Eyed Girl”. Nata nel New Jersey nel 1933, Cissy Houston era la più giovane di otto figli. L’artista è morta all’età di 91 anni nella sua casa del New Jersey, in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. All’età di 80 anni, ... (Ilfattoquotidiano.it)