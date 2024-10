Quifinanza.it - Wall Street al test dei risultati trimestrali delle società USA

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La tenuta del rally dell’indice S&P 500 sarà verificata a partire da questa settimana, con l’avvio della stagionesui mercati USA. Il principale indice americano quest’anno ha già guadagnato il 20% pari ad un aumento di 8 trilioni di dollari in termini di capitalizzazione, sull’attesa di un taglio dei tassi della Fed, poi avviato a settembre, ed in risposta ad una forte crescita degli utili societari, di fronte ad una crescita dell’economia più robusta del previsto. Ma cosa accadrà nell’ultimo scorcio dell’anno? Cosa si attende per gli utili societari? La stagioneal via questa settimana L’Earnings Season prenderà il via questo giovedì con i conti di Delta Air Lines e venerdì con igrandi banche d’affari statunitensi.