Vuelle Energia e sorriso il mio marchio

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lombardi, alla terza partita in magliaarriva un record per la tua carriera: contento? "Molto, soprattutto perché è capitato in casa, davanti ai nostri tifosi. La felicità mi si leggeva in faccia, ma più che altro perché questi 28 punti sono stati utili per vincere la partita. Una bella prestazione dev’essere funzionale all’obiettivo, altrimenti non mi importa molto". Sentivate il peso del ko con Vigevano prima della palla a due? "Sì, inutile nascondersi: quella brutta partita ci pesava e avevamo voglia di riscatto, io in primis perché avevo giocato una gara che non rispecchia la mia mentalità: io sono uno che porta, che non molla mai. Qualsiasi cosa succeda, in campo bisogna giocare con intensità, stare uniti, incoraggiarsi, insomma annichilire l’avversario almeno a livello agonistico se non riesci con altri mezzi".