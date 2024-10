Lanazione.it - Vandalizzata la targa in memoria di Claudio Ciai. Il figlio Francesco: ‘Un gesto ignobile’

(Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Unignobile. Non si può definire altrimenti quello compiuto contro laindi. È stata spezzata, come se si trattasse di un oggetto di poco valore. Invece quella, posta su un albero dei giardini di Campo di Marte, ricordache, vittima di un incidente stradale nel 2010 mentre era in viaggio per lavoro, morì dopo quattro anni di indicibili sofferenze. Da questa storia di enorme dolore è nata una Fondazione che, dal 2014, si occupa delle vittime di incidenti stradali e di infortuni sul lavoro e, più recentemente, di disabilità a tutto tondo e di inclusione sociale.