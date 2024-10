Un Posto al Sole Anticipazioni 9 ottobre 2024: Alberto se ne va! (Di martedì 8 ottobre 2024) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 9 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Alberto non riuscirà più a sopportare la sua vita a Napoli e penserà di andarsene per sempre. Intanto Rosa rivedrà una persona del suo passato e non ne sarà felice. Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 9 ottobre 2024: Alberto se ne va! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Vediamo insieme lee le Trame dell'episodio di Unalin onda il 9su Rai3. Nell'episodio della Soap,non riuscirà più a sopportare la sua vita a Napoli e penserà di andarsene per sempre. Intanto Rosa rivedrà una persona del suo passato e non ne sarà felice.

