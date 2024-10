Troupe Tg3 aggredita in Libano, l'autista (una guida locale) muore di infarto. Il racconto dell'inviata Goracci: «Ci hanno accerchiati» (Di martedì 8 ottobre 2024) Una Troupe del Tg3 è stata aggredita in Libano, vicino a Sidone. L'autista locale ha avuto un infarto ed è morto. Lo denuncia il Tg3 nell'edizione delle 12 riportando il Ilmessaggero.it - Troupe Tg3 aggredita in Libano, l'autista (una guida locale) muore di infarto. Il racconto dell'inviata Goracci: «Ci hanno accerchiati» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unadel Tg3 è statain, vicino a Sidone. L'ha avuto uned è morto. Lo denuncia il Tg3 nell'edizionee 12 riportando il

