Thomas pubblica il nuovo singolo Salto mortale

È disponibile in digitale Salto mortale, il nuovo singolo di Thomas, protagonista della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il brano racconta il sentimento dell'amore in tutte le sue sfumature e ambiguità. Salto mortale è un'anticipazione del nuovo progetto discografico del cantautore, in uscita prossimamente, nel quale rivela e approfondisce i due tratti caratteriali che meglio lo rappresentano. Il brano è scritto da Berna, Enrico Palmosi, Marco Rettani e dallo stesso Thomas e prodotto da Dischi dei sognatori/ Quercus Production S.R.L./ Ada Music Italy. Il produttore della canzone è Enrico Palmosi. Thomas prosegue la sua avventura nel programma Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti in onda venerdì 11 ottobre alle ore 21.30.

