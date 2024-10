Tamponamento a catena sulla statale, un ferito al pronto soccorso (Di martedì 8 ottobre 2024) Violentissimo Tamponamento a catena quello che questa mattina, martedì 8 ottobre, intorno alle 7:30 sulla statale 46 del Pasubio a Rovereto ha interessato due auto (entrambe gravemente danneggiate) e un mezzo pesante impegnato nella raccolta dei rifiuti.Non si conosce ancora l’esatta dinamica Trentotoday.it - Tamponamento a catena sulla statale, un ferito al pronto soccorso Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Violentissimoquello che questa mattina, martedì 8 ottobre, intorno alle 7:3046 del Pasubio a Rovereto ha interessato due auto (entrambe gravemente danneggiate) e un mezzo pesante impegnato nella raccolta dei rifiuti.Non si conosce ancora l’esatta dinamica

