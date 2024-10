“Sulla Consulta fallito un atto di prepotenza, gravissimo il blitz di Meloni”: parla Colucci (M5S) (Di martedì 8 ottobre 2024) Il blitz della maggioranza sull’elezione di un giudice della Consulta è fallito. Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, le destre hanno rinunciato alla prova di forza solo per paura di non farcela? “Hanno rinunciato perché hanno fatto il conto e non avevano i numeri, altrimenti avrebbero fatto sicuramente questo atto di prepotenza. Solo l’idea di poter eleggere un giudice della Corte costituzionale con un blitz, emerso nelle chat che sono state pure bucate, già di per sé è gravissimo. Peraltro organizzato personalmente da Meloni”. A suo giudizio ritenteranno la stessa strada, senza confronto con le opposizioni? “Io spero proprio di no, perché pensare che la maggioranza possa eleggere all’Alta Corte il consulente giuridico del governo e della Meloni è veramente gravissimo. Cioè proprio nel contenuto è irricevibile. Lanotiziagiornale.it - “Sulla Consulta fallito un atto di prepotenza, gravissimo il blitz di Meloni”: parla Colucci (M5S) Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ildella maggioranza sull’elezione di un giudice della. Alfonso, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, le destre hanno rinunciato alla prova di forza solo per paura di non farcela? “Hanno rinunciato perché hanno fil conto e non avevano i numeri, altrimenti avrebbero fsicuramente questodi. Solo l’idea di poter eleggere un giudice della Corte costituzionale con un, emerso nelle chat che sono state pure bucate, già di per sé è. Peraltro organizzato personalmente da”. A suo giudizio ritenteranno la stessa strada, senza confronto con le opposizioni? “Io spero proprio di no, perché pensare che la maggioranza possa eleggere all’Alta Corte il consulente giuridico del governo e dellaè veramente. Cioè proprio nel contenuto è irricevibile.

