Stefano De Martino Sorella | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Adelaide De Martino, Sorella di Stefano, è il suo "braccio destro" e madre di un bimbo. Scopri il legame speciale che li unisce e come Adelaide sia stata determinante nel suo successo. Il legame speciale tra Stefano De Martino e la Sorella Adelaide Il successo di Stefano De Martino non si costruisce solo sul suo talento e carisma, ma anche grazie a un solido supporto familiare. Tra le figure più importanti nella sua vita, oltre ai genitori, spicca la Sorella minore Adelaide, che non solo lo sostiene affettivamente, ma è diventata un tassello fondamentale del suo team di Lavoro. Adelaide, più giovane di Stefano di cinque anni, è da poco diventata mamma di un bimbo, frutto della relazione con Diego Di Domenico, manager e organizzatore di eventi.

