Sport.quotidiano.net - Sinner-Shelton: chi è l’americano che nel 2023 eliminò Jannik a Shanghai

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Il sogno da quarterback, l’imprevedibilità, meglio: il tennis eclettico di Ben. Dalla scorsa stagione l’americanino per i tornei del ‘tour’ è una delle mine vaganti più pericolose. Nel, esattamente un anno fa, si è preso il lusso di battere, proprio a, proprio agli ottavi di finale, il miglior ‘scalpo’ fra i top player del ragazzino di Altanta. Camila Giorgi in tv a Verissimo: “Dopo il ritiro non sono mai scappata per i guai col fisco” Avversario insidioso dal servizio killer e dai colpi potenti quello che si trova ad affrontaredomani (alle 6,30 italiane in diretta Sky). Un ragazzo che fa del servizio esplosivo una delle sue armi principali.