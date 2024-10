Ilveggente.it - Sinner, gesto inequivocabile: galeotto fu quel fiocco

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Jannik, il dettaglio non è passato inosservato e può voler dire una cosa soltanto: adesso è ufficiale. Dire chelo che ci siamo lasciati alle spalle sia stato un weekend vivace non renderebbe giustizia alle mille cose che sono accadute a Jannikinle, tribolatissime, 48 ore. E non ci riferiamo alla sua presenza in campo a Shangai, dove il numero 1 del mondo lotterà per conquistare 1000 punti e un altro titolo, ma alle vicende personali. Lo avrà notato anche Jannik(AnsaFoto) – Ilveggente.itUna vera e propria bomba è esplosa all’improvviso lo scorso sabato, quando una certa notizia è rimbalzata di sito in sito e di profilo in profilo facendo un “rumore” impressionante. La notizia cui alludiamo èla del presunto matrimonio tra il campione altoatesino e la sua fidanzata, la collega russa Anna Kalinskaya.