Sanità, medici laboratorio: “Ia e Big data sempre più protagonisti ma serve formazione” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'intelligenza artificiale e i Big data "hanno sempre maggiore spazio di utilizzo nella medicina di laboratorio". Tuttavia, nel nostro Paese "appena il 10% degli specialisti dichiara di avere competenze specifiche su queste nuove e complesse tecnologie. Risultano inoltre assenti software, piattaforme e Pc adeguati nell'80% delle strutture sanitarie e nel 16% dei casi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'intelligenza artificiale e i Big"hannomaggiore spazio di utilizzo nellana di". Tuttavia, nel nostro Paese "appena il 10% degli specialisti dichiara di avere competenze specifiche su queste nuove e complesse tecnologie. Risultano inoltre assenti software, piattaforme e Pc adeguati nell'80% delle strutture sanitarie e nel 16% dei casi

Diamanti - teaser e data d’uscita del nuovo film di Ferzan Ozpetek : “La donna punta sempre verso il cielo” - <!-- --> Diamanti, girato interamente a Roma, si avvale delle musiche originali di Giuliano Taviani e Carmelo Travia, mentre la fotografia è di G. Di seguito, potete leggere invece la sinossi ufficiale del progetto Un regista convoca le sue attrici preferite, quelle con ... (Cinemaserietv.it)

Sempre più in alto. La cordata di Villasanta. Prove di “salvataggio“ per i ghiacciai in ritirata - Ancora una volta il Festival delle Geografie si è dimostrato come un grande contenitore di spunti, idee e riflessioni analizzando il tema della geografia non solo da un punto di vista strettamente turistico ma anche politico, antropologico, storico. Il taglio del nastro giovedì sera, con l’apertura ... (Ilgiorno.it)

Neonato sepolto - l’amica della ragazza accusata di omicidio : “Era serena come sempre - è andata in vacanza a New York. Quella tranquillità ora mi fa paura” - La testimonianza: “Non riesco a riprendermi. Sono sconvolta. Non c’era un accenno di pancia, non abbiamo notato nulla. Siamo uscite insieme con la comitiva e nessuno di noi si è insospettito”. (Repubblica.it)