Registrazione Uomini e Donne 7 Ottobre 2024, Morena dice addio a Mario: grande passo di lui per un’altra dama (Di martedì 8 ottobre 2024) La Registrazione del 7 Ottobre 2024 di Uomini e Donne ha regalato nuovi colpi di scena e dinamiche interessanti tra i protagonisti del trono over. Mario Cusitore si è trovato al centro dell’attenzione, diviso tra due corteggiatrici con esiti molto diversi. Margherita ha scelto di continuare a conoscerlo dopo un ripensamento, mentre Morena Farfante ha deciso di chiudere definitivamente. Anche Sabrina e Gabriele hanno visto la fine della loro frequentazione a causa di incomprensioni, mentre Barbara ha deciso di proseguire con un nuovo cavaliere. Tra scelte e addii, la puntata ha visto anche la partecipazione di Armando Incarnato e Gemma Galgani, sempre al centro delle dinamiche. Uomini e Donne Registrazione 7 Ottobre 2024, Mario Cusitore tra Margherita e Morena: ripensamenti e addii Mario Cusitore si è trovato al centro di un confronto tra Margherita e Morena Farfante. Anticipazionitv.it - Registrazione Uomini e Donne 7 Ottobre 2024, Morena dice addio a Mario: grande passo di lui per un’altra dama Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ladel 7diha regalato nuovi colpi di scena e dinamiche interessanti tra i protagonisti del trono over.Cusitore si è trovato al centro dell’attenzione, diviso tra due corteggiatrici con esiti molto diversi. Margherita ha scelto di continuare a conoscerlo dopo un ripensamento, mentreFarfante ha deciso di chiudere definitivamente. Anche Sabrina e Gabriele hanno visto la fine della loro frequentazione a causa di incomprensioni, mentre Barbara ha deciso di proseguire con un nuovo cavaliere. Tra scelte e addii, la puntata ha visto anche la partecipazione di Armando Incarnato e Gemma Galgani, sempre al centro delle dinamiche.Cusitore tra Margherita e: ripensamenti e addiiCusitore si è trovato al centro di un confronto tra Margherita eFarfante.

Uomini e Donne registrazione 7 Ottobre 2024 - Martina De Ioannon furiosa : buone notizie per Francesca Sorrentino - Le decisioni prese da alcuni protagonisti potrebbero cambiare completamente il corso delle relazioni. Francesca Sorrentino è uscita con Paolo e i due hanno condiviso una serata speciale in un ristorante napoletano a Roma, tra momenti di risate e dialoghi sinceri. ... (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne - registrazione 7 ottobre : Martina attacca Ciro - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7 ottobre. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 7 ottobre. Martina critica Ciro: il corteggiatore sarebbe li solo per le telecamere. In questa puntata ampio spazio al trono classico, dopo che nelle ultime ... (2anews.it)

Uomini e Donne - registrazione 30 settembre : ancora caos per Mario - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 30 settembre. Ancora caos in studio ed è ancora Mario ha provocarlo con nuove rivelazioni importanti. Nuove rivelazioni di Mario fanno scoppiare il caos in studio. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 30 ... (2anews.it)