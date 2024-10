Reggio Calabria, 88enne incendia e distrugge palazzina: arrestato. VIDEO (Di martedì 8 ottobre 2024) Un uomo di 88 anni è stato arrestato a Reggio Calabria con l'accusa di aver appiccato un incendio doloso a una casa nella notte tra sabato e domenica a Gallico. Carabinieri e vigili del fuoco sono riusciti a intervenire in tempo e la famiglia che abitava nell'immobile è riuscita a mettersi in salvo.Il VIDEO dei fattiGrazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza delle abitazioni vicine, i Carabinieri hanno ricostruito l'accaduto: un uomo col viso coperto e un passo claudicante, aveva oscurato le telecamere con della vernice nera prima di dare fuoco alla saracinesca del garage. L’incendio si è propagato velocemente, causando l’esplosione di un’auto parcheggiata all’interno, devastando il piano terra dell’edificio.Identificato l’autore del crimine, un anziano già noto per simili episodi. Tg24.sky.it - Reggio Calabria, 88enne incendia e distrugge palazzina: arrestato. VIDEO Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un uomo di 88 anni è statocon l'accusa di aver appiccato un incendio doloso a una casa nella notte tra sabato e domenica a Gallico. Carabinieri e vigili del fuoco sono riusciti a intervenire in tempo e la famiglia che abitava nell'immobile è riuscita a mettersi in salvo.Ildei fattiGrazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza delle abitazioni vicine, i Carabinieri hanno ricostruito l'accaduto: un uomo col viso coperto e un passo claudicante, aveva oscurato le telecamere con della vernice nera prima di dare fuoco alla saracinesca del garage. L’incendio si è propagato velocemente, causando l’esplosione di un’auto parcheggiata all’interno, devastando il piano terra dell’edificio.Identificato l’autore del crimine, un anziano già noto per simili episodi.

