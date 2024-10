Raggiungere i cento anni, un sogno del passato: i progressi della medicina servono a poco (Di martedì 8 ottobre 2024) Se fino a qualche anno fa si pensava che il numero dei centenari sarebbe aumentato, la scienza dimostra che la realtà è ben diversa. Negli ultimi trent’anni, il sogno di vivere oltre i cento anni sembra sfumare sempre più. Uno studio condotto dall’Università dell’Illinois a Chicago e pubblicato sulla rivista Nature Aging ha evidenziato come, nonostante i rapidi progressi nel campo della medicina e della sanità pubblica, l’aumento dell’aspettativa di vita nelle popolazioni più longeve del mondo abbia subito un notevole rallentamento. Dal 1990 ad oggi, l’incremento medio è stato soltanto di 6,5 anni. Questa tendenza suggerisce che potremmo essere vicini a Raggiungere un limite massimo per la durata della vita umana. No, il mondo non sarà pieno di centenari (come si immaginava tempo or sono) – notizie. Notizie.com - Raggiungere i cento anni, un sogno del passato: i progressi della medicina servono a poco Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Se fino a qualche anno fa si pensava che il numero dei centenari sarebbe aumentato, la scienza dimostra che la realtà è ben diversa. Negli ultimi trent’, ildi vivere oltre isembra sfumare sempre più. Uno studio condotto dall’Università dell’Illinois a Chicago e pubblicato sulla rivista Nature Aging ha evidenziato come, nonostante i rapidinel camposanità pubblica, l’aumento dell’aspettativa di vita nelle popolazioni più longeve del mondo abbia subito un notevole rallentamento. Dal 1990 ad oggi, l’incremento medio è stato soltanto di 6,5. Questa tendenza suggerisce che potremmo essere vicini aun limite massimo per la duratavita umana. No, il mondo non sarà pieno di centenari (come si immaginava tempo or sono) – notizie.

