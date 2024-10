Premio Caputo, in mostra le opere degli studenti dell’Accademia: giovedì 24 la presentazione (Di martedì 8 ottobre 2024) giovedì 24 ottobre, alle ore 11, nella sede della Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali, 213, si tiene la conferenza stampa di presentazione della mostra realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli in occasione della prima edizione del Premio Caputo. Realizzato da Mulino Caputo in occasione del centenario dell’azienda, il Premio è stato istituito in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Banco di Napoli, Accademia di Belle Arti di Napoli e Valore Italia. Lanciato lo scorso aprile, è rivolto agli studenti e ai neodiplomati dell’Accademia stessa chiamati a confrontarsi sul tema Arte e Cibo attraverso tutte le discipline artistiche: dalla scultura alla pittura, dai video alla fotografia fino alle tecniche extramediali e alle installazioni. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024)24 ottobre, alle ore 11, nella sede della Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali, 213, si tiene la conferenza stampa didellarealizzata daglidi Belle Arti di Napoli in occasione della prima edizione del. Realizzato da Mulinoin occasione del centenario dell’azienda, ilè stato istituito in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Banco di Napoli, Accademia di Belle Arti di Napoli e Valore Italia. Lanciato lo scorso aprile, è rivolto aglie ai neodiplomatistessa chiamati a confrontarsi sul tema Arte e Cibo attraverso tutte le discipline artistiche: dalla scultura alla pittura, dai video alla fotografia fino alle tecniche extramediali e alle installazioni.

