Ppe, sì a anticipare esame Ue su stop auto diesel-benzina (Di martedì 8 ottobre 2024) "Effettuare già un anno prima la revisione" degli obiettivi dell'Ue per arrivare allo stop ai motori a diesel e a benzina nel 2035, anticipandola al 2025, "è una buona proposta, la supporto. Ne abbiamo già discusso nella famiglia dei Popolari". Lo ha detto il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, in conferenza stampa a Strasburgo a margine della plenaria del Parlamento Ue. "Prima facciamo il punto della situazione e meglio sarà - ha sottolineato -. Questo fa parte del quadro più ampio di come possiamo rafforzare la nostra industria auto. Da un lato c'è la revisione degli obiettivi, dall'altro la questione dei dazi".

