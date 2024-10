Policlinico Messina attivo centro salute orale per disabili

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

È stato inaugurato all'interno delGaetano Martino diil nuovodichiamato "Senza Barriere". La struttura sanitaria sarà destinata a quei pazienti, bambini o adulti, affetti da unatà e spesso non collaboranti, che anche per l'estrazione di un dente hanno bisogno di cure speciali e di un'anestesista dedicata. "Spesso si tratta di persone autistiche o con patologie particolari che non consentono con facilità un accesso alle cure convenzionali", affermano i sanitari. La struttura è dotata di strumentazioni e tecnologie all'avanguardia che consentono di eseguire gli interventi odontoiatrici secondo elevati standard di sicurezza anestesiologica.