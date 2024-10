Universalmovies.it - Nuovo trailer da A Complete Unknown, il biopic con Timothée Chalamet

(Di martedì 8 ottobre 2024) Searchlight Pictures ha diffuso in rete oggi unda A, l’attesoconnei panni iconici di Bob Dylan. Il film, da molti considerato come un serio pretendente agli Oscar 2025, porta sul grande schermo l’incredibile ascesa del leggendario cantautore del Minnesota. Il lancio nelle sala USA di Aè stato fissato dallo studios per il mese di dicembre, mentre per il mercato italiano l’uscita è stata fissata per il 23 gennaio 2025. Ecco il.. Ae le note di produzione Aè stato diretto da James Mangold, scritto dallo stesso Mangold e Jay Cocks (Silence, Gangs of New York).