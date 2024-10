Ilfattoquotidiano.it - Numero chiuso per la Fontana di Trevi? La proposta diventa sempre più concreta. Gualtieri: “Non si esclude un ticket simbolico”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo mesi di dibattito politico,piùla possibilità di limitare gli ingressi alladiper i visitatori. Roberto– il sindaco di Roma – presentando in Campidoglio l’intervento di manutenzione straordinaria del monumento ha detto: “Alla fine della manutenzione della, entro fine dicembre, la passerella predisposta sarà smantellata. A quel punto ci sarà un contingentamento e stabiliremo unmassimo di persone che potrà sostare di fronte alla. La passerella ci consentirà di sperimentare e mettere a punto la modalità di fruizione contingentata per la parte più bassa, il catino della. Vogliamo stabilire ilesatto di persone che potranno stare nella parte bassa della, per assicurare a tutti una fruizione adeguata del monumento”.