Movimento 5 Stelle diffida l’uso del simbolo a Sant’Antimo: ‘Nessuna autorizzazione al gruppo consiliare’ (Di martedì 8 ottobre 2024) L’on. Carmela Auriemma chiarisce: ‘Il consigliere Russo ha agito senza il consenso del coordinamento, violando le regole del Movimento 5 Stelle. “Voglio ribadire che il Movimento 5 Stelle non ha alcun rappresentante in seno al ConsiglioComunale di Sant’Antimo e per questo, nelle scorse ore, abbiamo inviato una nota a miafirma e del nostro coordinatore regionale Salvatore Micillo, diffidando all’uso del simboloper qualsiasi attività”. A dichiararlo è l’on. Carmela Auriemma, coordinatrice del Movimento5 Stelle della Provincia di Napoli, che interviene sui fatti accaduti lo scorso 9 settembre aSant’Antimo dove il già Consigliere Comunale Russo con una sua dichiarazione costituì ilgruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. Puntomagazine.it - Movimento 5 Stelle diffida l’uso del simbolo a Sant’Antimo: ‘Nessuna autorizzazione al gruppo consiliare’ Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’on. Carmela Auriemma chiarisce: ‘Il consigliere Russo ha agito senza il consenso del coordinamento, violando le regole del. “Voglio ribadire che ilnon ha alcun rappresentante in seno al ConsiglioComunale die per questo, nelle scorse ore, abbiamo inviato una nota a miafirma e del nostro coordinatore regionale Salvatore Micillo,ndo aldelper qualsiasi attività”. A dichiararlo è l’on. Carmela Auriemma, coordinatrice deldella Provincia di Napoli, che interviene sui fatti accaduti lo scorso 9 settembre adove il già Consigliere Comunale Russo con una sua dichiarazione costituì ilconsiliare del

Movimento 5 Stelle - fari puntati sulla Raggi - Nel Movimento 5 Stelle, come ha riportato Adnkronos starebbe crescendo l’insofferenza nei riguardi dell’ex sindaca di Roma Raggi, membro del Comitato di garanzia pentastellato, considerata da molti la principale esponente, con Grillo, dell’opposizione a Giuseppe Conte e alla linea politica dell’ex ... (Italiasera.it)

Sondaggi politici elettorali oggi 7 ottobre 2024 : Fratelli d’Italia vola - crolla il Movimento 5 Stelle - Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate. Sondaggi politici elettorali oggi 7 ottobre 2024 SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Fratelli d’Italia vola ancora nei consensi, crolla il Movimento 5 Stelle: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici ... (Tpi.it)

Meloni in alto nei sondaggi politici - il Movimento 5 Stelle sempre più in basso - Sempre nell’ambito del G7, davanti ai colleghi degli Interni, il ministro Matteo Piantedosi ha presentato un piano d’azione in 5 punti che va a completare il decreto flussi e mira alla cooperazione internazionale per fermare le partenze nel Mediterraneo. Il quadro che emerge è il ... (Quifinanza.it)