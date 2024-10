Dailymilan.it - Milan, Fabio Capello: cambio Rafael Leao? Io sto con Fonseca!

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), dopo il controversodinella gara con la Fiorentina,si è schierato con Paulo Fonsecasta con Paulo Fonseca nonostante le tante critiche che i tifosi delhanno avanzato nei confronti del tecnico portoghese, specialmente dopo il-Noah Okafor, che ha fatto infuriare doversi sostenitori del club di via Aldo Rossi: “Io non criticherò mai un allenatore per una scelta tecnica o tattica: si è giocato una carta in più, poi può pure essere andata male, ma è il suo dovere prendere delle decisioni”.ha, poi, spiegato che anche se il dieci del Diavolo stava facendo una buona gara, l’attaccante svizzero garantisce maggior profondità del portoghese e quindi la scelta di Fonseca non è stata affatto sbagliata. Ecco le parole: È innegabile chenella ripresa stesse facendo delle cose interessanti.