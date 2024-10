Michele Misseri: “Non avevo mai visto Sarah Scazzi come quel giorno, ho avuto un impulso sessuale. L’ho toccata, mi vergognavo di me stesso. La serie Disney? Tutto un magna magna” (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono passati più di 14 anni dal tragico 26 agosto 2010, giorno in cui la quindicenne Sarah Scazzi fu brutalmente uccisa ad Avetrana. Oggi, Michele Misseri, zio di Sarah e figura centrale e controversa dell’intero caso, torna a parlare in un’intervista a La Stampa, sollevando nuove ombre su uno dei processi più discussi degli ultimi anni. Nonostante le condanne all’ergastolo per sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrina Misseri, Michele ribadisce la sua colpevolezza, fornendo dettagli che, fino ad ora, non aveva mai ammesso pubblicamente. “Quando Sarah è scesa, L’ho vista diversamente dal solito, non l’avevo mai vista così”, ha confessato Misseri, riferendosi al modo in cui la nipote era vestita quel giorno, con pantaloncini corti, pronta per andare al mare con la cugina Sabrina. “Sono stato io a ucciderla. Se loro fossero colpevoli, non mi prenderei nessuna colpa. Ilfattoquotidiano.it - Michele Misseri: “Non avevo mai visto Sarah Scazzi come quel giorno, ho avuto un impulso sessuale. L’ho toccata, mi vergognavo di me stesso. La serie Disney? Tutto un magna magna” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono passati più di 14 anni dal tragico 26 agosto 2010,in cui la quindicennefu brutalmente uccisa ad Avetrana. Oggi,, zio die figura centrale e controversa dell’intero caso, torna a parlare in un’intervista a La Stampa, sollevando nuove ombre su uno dei processi più discussi degli ultimi anni. Nonostante le condanne all’ergastolo per sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrinaribadisce la sua colpevolezza, fornendo dettagli che, fino ad ora, non aveva mai ammesso pubblicamente. “Quandoè scesa,vista diversamente dal solito, non l’mai vista così”, ha confessato, riferendosi al modo in cui la nipote era vestita, con pantaloncini corti, pronta per andare al mare con la cugina Sabrina. “Sono stato io a ucciderla. Se loro fossero colpevoli, non mi prenderei nessuna colpa.

