Manovra: Giorgetti, priorità taglio cuneo, Irpef, contratti PA, sanità e famiglie (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – “La prossima Manovra di bilancio si baserà sia sugli spazi di bilancio disponibili, sia sul reperimento di adeguate coperture”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Piano strutturale di bilancio di medio termine, aggiungendo che “la Manovra di bilancio che presenteremo nelle prossime settimane fornirà le risorse necessarie a confermare gli interventi ritenuti prioritari”. Tra questi il ministro ha elencato: “le misure necessarie a rendere strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale sul lavoro e l’accorpamento delle aliquote Irpef su tre scaglioni già in vigore per l’anno in corso, nonché interventi finalizzati a favorire la natalità e a fornire un sostegno alle famiglie più numerose. Lapresse.it - Manovra: Giorgetti, priorità taglio cuneo, Irpef, contratti PA, sanità e famiglie Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – “La prossimadi bilancio si baserà sia sugli spazi di bilancio disponibili, sia sul reperimento di adeguate coperture”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarloin audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Piano strutturale di bilancio di medio termine, aggiungendo che “ladi bilancio che presenteremo nelle prossime settimane fornirà le risorse necessarie a confermare gli interventi ritenuti prioritari”. Tra questi il ministro ha elencato: “le misure necessarie a rendere strutturali gli effetti deldelfiscale sul lavoro e l’accorpamento delle aliquotesu tre scaglioni già in vigore per l’anno in corso, nonché interventi finalizzati a favorire la natalità e a fornire un sostegno allepiù numerose.

