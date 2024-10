Manovra, Giorgetti: «Chi ha usufruito del superbonus dovrà aggiornare i valori catastali» (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo aver richiamato tutti «al sacrificio», il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ammesso che raggiungere l’obiettivo di una crescita del Pil dell’1 per cento nel 2024 sarà «più difficile» a causa della recente revisione delle stime Istat. Durante l’audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, Giorgetti ha introdotto il Piano strutturale di bilancio, lo strumento introdotto dalla riforma del Patto di stabilità europeo : «La revisione delle stime trimestrali annuali dell’Istat, pur elevando di molto il livello del Pil sia in termini nominali che reali, ha comportato una correzione meccanica al ribasso della crescita acquisita per il 2024». Questo rende più complesso «il conseguimento di una variazione annuale del Pil reale dell’1 per cento per l’anno in corso». Lettera43.it - Manovra, Giorgetti: «Chi ha usufruito del superbonus dovrà aggiornare i valori catastali» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo aver richiamato tutti «al sacrificio», il ministro dell’Economia Giancarloha ammesso che raggiungere l’obiettivo di una crescita del Pil dell’1 per cento nel 2024 sarà «più difficile» a causa della recente revisione delle stime Istat. Durante l’audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato,ha introdotto il Piano strutturale di bilancio, lo strumento introdotto dalla riforma del Patto di stabilità europeo : «La revisione delle stime trimestrali annuali dell’Istat, pur elevando di molto il livello del Pil sia in termini nominali che reali, ha comportato una correzione meccanica al ribasso della crescita acquisita per il 2024». Questo rende più complesso «il conseguimento di una variazione annuale del Pil reale dell’1 per cento per l’anno in corso».

