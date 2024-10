Thesocialpost.it - Lutto nella pallavolo: Giovanni muore a 15 anni

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il mondo dellalaziale è sconvolto dalla prematura scomparsa diBianchi, giovane atleta di appena 15. La tragica notizia si è diffusa nelle ultime ore, colpendo profondamente non solo la sua famiglia, ma anche tutta la comunità sportiva e in particolare la società Fenice, dovegiocava. La sua dedizione e il suo amore per laerano noti a tutti coloro che lo conoscevano, e proprio per questo il Comitato Fipav Lazio ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e alla società. Il cordoglio del presidente Fipav Lazio In segno di, il presidente della Fipav Lazio, Andrea Burlandi, ha rilasciato una dichiarazione toccante: “Questocolpisce profondamente tutto il mondo dellalaziale. So cheamava il nostro sport e che era un punto di riferimento per i suoi compagni.