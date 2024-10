Facta.news - L’uomo che ha aggredito questa bambina in un parco non è un «immigrato nordafricano musulmano»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il 7 ottobre 2024 è stato pubblicato un video su X che ritrae un uomo, in un, mentre aggredisce unaseduta in un passeggino. Il filmato mostra anche una donna e un secondo uomo che tentano di proteggere ladall’aggressione. A compiere l’aggressione, secondo l’autore del post, è stato uno «straniero» e «», che poi «è stato arrestato per aver picchiato il bambino di 1 anno». Secondo un’altra versione che circola online, la scena avrebbe si sarebbe svolta in Francia. La descrizione del filmato è fuorviante ed è stata diffusa al fine di alimentare lo stereotipo secondo cui le persone del Nordafrica e/o musulmane sarebbero più inclini alla violenza. La scena è reale, e si è verificata il 6 ottobre 2024 a Barcellona, in Spagna.