L' ultima vergogna di Borrell | a Strasburgo dimentica l' Unrwa

(Di martedì 8 ottobre 2024) Aspra polemica all'Europarlamento disulla posizione della Commissione. «Qualcuno qui ha detto che con i fondi europei alimentiamo le casse di Hamas. È stato lei signor Bardella e altri. Spero che lei abbia le prove di questa affermazione. Io, in qualità di vicepresidente della Commissione europea, chiedo che voi le presentiate. E se non le presenta, dovrebbe ritirare le sue parole». L'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep, risponde così alle parole dell'eurodeputato francese, capo della delegazione Rassemblement national, Jordan Bardella. Ma basterebbe citare il sostegno all', l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi per documentare la contiguità fra i percettori di fondi comunitari e i terroristi islamici.