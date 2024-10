Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: rinviate le regate di Luna Rossa. Cosa è successo e quando si recuperano

(Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:24 Appuntamento dunque a giovedì alle 14.00 per la conclusione delledi flotta del gruppo A con. Termina qui la nostratestuale. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:19 La barca usata dalle canadesi è concessa da Athena Patway. Le britanniche sono in piena corsa per la qualificazione in semifinale ed hanno ottenuto il giusto rinvio delle ultime 4di flotta. 14:14 Questo il motivo del rinvio. Come accaduto per la YouthCup tutte le imbarcazioni del gruppo B eccetto quella svedese sono prestate dai sodalizi ufficiali. Nel corso delledi questa mattina la barca di Concord Pacific Racing (CAN) ha avuto problemi notevoli che necessitano di riparazioni non di poco conto.