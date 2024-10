Liberoquotidiano.it - L'intelligenza artificiale applicata alla chirurgia estetica

(Di martedì 8 ottobre 2024) L'avanzata dell'(AI) nellaestetica sta sollevando interrogativi importanti. Mentre il settore medico ha già integrato l'uso di tecnologie avanzate per migliorare diagnosi e trattamenti, l'applicazione dell'AI nel campo dellaplastica è oggetto di perplessità. L'può davvero sostituire l'occhio esperto del chirurgo o rischia di generare risultati standardizzati, privi di anima e personalità? È questo il quesito posto da Paolo Santanchè,chirurgo plastico di fama, che in una recente intervista all'Adnkronos Salute ha messo in guardia dai potenziali limiti di un'eccessiva dipendenza dagli algoritmi nel campo estetico. Santanchè ha sottolineato che, sebbene l'AI possa offrire un supporto notevole in ambito diagnostico, il suo impiego nellaestetica solleva dubbi.