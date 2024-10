L'ex Milan Paquetà rischia di essere squalificato a vita (Di martedì 8 ottobre 2024) La carriera di Paquetà, talentuoso fantasista brasiliano del West Ham e della Nazionale brasiliana, è a rischio. Il giocatore, che ha vestito anche la maglia del Milan per una stagione nel 2019 mettendo a referto 36 presenze, è accusato di scommesse illegali in rifermento ad alcune sfide sospette Europa.today.it - L'ex Milan Paquetà rischia di essere squalificato a vita Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La carriera di, talentuoso fantasista brasiliano del West Ham e della Nazionale brasiliana, è a rischio. Il giocatore, che ha vestito anche la maglia delper una stagione nel 2019 mettendo a referto 36 presenze, è accusato di scommesse illegali in rifermento ad alcune sfide sospette

