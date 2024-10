L'esercito libanese non affianca Hezbollah: il possibile ruolo per la pace nell'area (Di martedì 8 ottobre 2024) L'esercito libanese non sta al fianco di Hezbollah, non è neutrale rispetto agli attacchi israeliani, ma non combatte e potrebbe avere un ruolo per la pace nell'area. Il capo di stato maggiore Joseph Aoun solo pochi giorni fa aveva ribadito la posizione già resa nota dal governo di Beirut: "L'esercito non sarà coinvolto nella guerra tra Hezbollah e Israele". Proprio gli ultimi feroci bombardamenti da parte dell'aeronautica dello Stato ebraico hanno spinto Aoun a ordinare il ritiro di alcuni battaglioni schierati lungo la "Linea Blu", il quasi-confine con Israele stabilito dall'Onu nel 2000 al fine di verificare il ritiro delle forze israeliane. Tuttavia, l'esercito libanese rimane al confine sud, forte del proprio status di esercito dello Stato, nonostante degli armamenti che non possono competere con quelli dell'esercito israeliano. Iltempo.it - L'esercito libanese non affianca Hezbollah: il possibile ruolo per la pace nell'area Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'non sta al fianco di, non è neutrale rispetto agli attacchi israeliani, ma non combatte e potrebbe avere unper la. Il capo di stato maggiore Joseph Aoun solo pochi giorni fa aveva ribadito la posizione già resa nota dal governo di Beirut: "L'non sarà coinvoltoa guerra trae Israele". Proprio gli ultimi feroci bombardamenti da parte dell'aeronautica dello Stato ebraico hanno spinto Aoun a ordinare il ritiro di alcuni battaglioni schierati lungo la "Linea Blu", il quasi-confine con Israele stabilito dall'Onu nel 2000 al fine di verificare il ritiro delle forze israeliane. Tuttavia, l'rimane al confine sud, forte del proprio status didello Stato, nonostante degli armamenti che non possono competere con quelli dell'israeliano.

