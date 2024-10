Le poste di Canino chiuse per due mesi: ecco gli sportelli a cui rivolgersi (Di martedì 8 ottobre 2024) Le poste di Canino chiuse per lavori. Da ieri, lunedì 7 ottobre, l'ufficio di via Giuseppe Garibaldi 32 è interessato dagli interventi previsti da "Polis – Casa dei servizi digitali", il progetto aziendale per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Viterbotoday.it - Le poste di Canino chiuse per due mesi: ecco gli sportelli a cui rivolgersi Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lediper lavori. Da ieri, lunedì 7 ottobre, l'ufficio di via Giuseppe Garibaldi 32 è interessato dagli interventi previsti da "Polis – Casa dei servizi digitali", il progetto aziendale per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei

Lavori nell’ufficio postale di Canino, gli utenti potranno rivolgersi a Cellere - CANINO– Poste Italiane comunica che da oggi, lunedì 7 ottobre, l’ufficio postale di Canino è interessato dagli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto aziendale per ... (etrurianews.it)

