Latina forzano l’armadietto di un infermiere e gli rubano l’auto

(Di martedì 8 ottobre 2024) Fiumicino, 8 ottobre 2024 – I poliziotti della Squadra Mobile dihanno denunciato in stato di libertà due soggetti, un uomo e una donna, che nella notte tra sabato e domenica avevano rubato un’autovettura di undell’ICOT diasportandone le chiavi dalpersonale. In particolare i due, soggetti già noti e con pregiudizi di polizia, nella tarda serata di sabato avevano messo in atto alcuni tentativi di furto nelle stanze dell’ospedale e negli armadietti personali di dipendenti siti nei locali sotterranei della struttura. Ad uno dei dipendenti era stato forzatopersonale ed i due erano riusciti a prendere le chiavi delvettura per poi asportarla dal parcheggio in cui la stessa era custodita.