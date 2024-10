Latina / Forzano l’armadietto di un infermiere dell’ICOT e gli rubano l’autovettura (Di martedì 8 ottobre 2024) Latina – I poliziotti della Squadra Mobile di Latina hanno denunciato in stato di libertà due soggetti, un uomo e una donna, che nella notte tra sabato e domenica avevano rubato un’autovettura di un infermiere dell’ICOT di Latina asportandone le chiavi dall’armadietto personale. In particolare i due, soggetti già noti e con pregiudizi di polizia, L'articolo Latina / Forzano l’armadietto di un infermiere dell’ICOT e gli rubano l’autovettura Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Forzano l’armadietto di un infermiere dell’ICOT e gli rubano l’autovettura Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 8 ottobre 2024)– I poliziotti della Squadra Mobile dihanno denunciato in stato di libertà due soggetti, un uomo e una donna, che nella notte tra sabato e domenica avevano rubato un’autovettura di undiasportandone le chiavi dalpersonale. In particolare i due, soggetti già noti e con pregiudizi di polizia, L'articolodi une gliTemporeale Quotidiano.

Latina / Forzano l’armadietto di un infermiere dell’ICOT e gli rubano l’autovettura - LATINA – I poliziotti della Squadra Mobile di Latina hanno denunciato in stato di libertà due soggetti, un uomo e una donna, che nella notte tra sabato e domenica avevano rubato un’autovettura di un infermiere dell’ICOT di Latina asportandone le chiavi dall’armadietto personale. . In particolare i due, soggetti già noti e con pregiudizi di polizia, […] L'articolo Latina / Forzano l’armadietto ... (Temporeale.info)

Latina - forzano l’armadietto di un infermiere e gli rubano l’auto - Fiumicino, 8 ottobre 2024 – I poliziotti della Squadra Mobile di Latina hanno denunciato in stato di libertà due soggetti, un uomo e una donna, che nella notte tra sabato e domenica avevano rubato un’autovettura di un infermiere dell’ICOT di Latina asportandone le chiavi dall’armadietto personale. A seguito degli accertamenti di rito i due sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria ... (Ilfaroonline.it)

