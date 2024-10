L’allarme dell’MI5: “Russia e Iran stanno cercando di causare caos in Gran Bretagna ed Europa” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il capo dell’Intelligence interna del Regno Unito ha dichiarato oggi che l’intelligence militare russa sta tentando di creare “disordini” in Gran Bretagna e in Europa come mai prima d’ora. Ken McCallum, direttore generale del Security Service (MI5), ha anche accusato l’Iran di essere coinvolto in vari complotti sul territorio britannico. McCallum ha evidenziato un aumento del 48% nelle indagini sulle minacce statali nell’ultimo anno e ha segnalato come Russia e Iran si siano appoggiati a criminali e trafficanti per attuare le loro operazioni illecite. Dal marzo 2017, l’MI5 e la polizia britannica hanno impedito 43 attentati in fase avanzata, alcuni dei quali erano già in fase di concreta attuazione, mIranti a omicidi di massa. Inoltre, McCallum ha riferito che organizzazioni come Al Qaeda e ISIS stanno cercando di sfruttare le tensioni in Medio Oriente per diffondere il terrorismo. Thesocialpost.it - L’allarme dell’MI5: “Russia e Iran stanno cercando di causare caos in Gran Bretagna ed Europa” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il capo dell’Intelligence interna del Regno Unito ha dichiarato oggi che l’intelligence militare russa sta tentando di creare “disordini” ine income mai prima d’ora. Ken McCallum, direttore generale del Security Service (MI5), ha anche accusato l’di essere coinvolto in vari complotti sul territorio britannico. McCallum ha evidenziato un aumento del 48% nelle indagini sulle minacce statali nell’ultimo anno e ha segnalato comesi siano appoggiati a criminali e trafficanti per attuare le loro operazioni illecite. Dal marzo 2017, l’MI5 e la polizia britannica hanno impedito 43 attentati in fase avanzata, alcuni dei quali erano già in fase di concreta attuazione, mti a omicidi di massa. Inoltre, McCallum ha riferito che organizzazioni come Al Qaeda e ISISdi sfruttare le tensioni in Medio Oriente per diffondere il terrorismo.

