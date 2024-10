La targa sbagliata in via Leonardo da Vinci (che gli allunga la vita di 30 anni) (Di martedì 8 ottobre 2024) Leonardo da Vinci è nato nel 1452 e morto nel 1519. È scritto sulle targhe dedicate all’artista e scienziato fiorentino nell’omonima via di Piacenza a lui intitolata.Non su tutte: a segnalarlo un cittadino, autore delle foto, il quale si è accorto che una delle epigrafi – collocata Ilpiacenza.it - La targa sbagliata in via Leonardo da Vinci (che gli allunga la vita di 30 anni) Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 8 ottobre 2024)daè nato nel 1452 e morto nel 1519. È scritto sulle targhe dedicate all’artista e scienziato fiorentino nell’omonima via di Piacenza a lui intitolata.Non su tutte: a segnalarlo un cittadino, autore delle foto, il quale si è accorto che una delle epigrafi – collocata

La targa sbagliata in via Leonardo da Vinci (che gli allunga la vita di 30 anni) - Leonardo da Vinci è nato nel 1453 e morto nel 1519. È scritto sulle targhe dedicate all’artista e scienziato fiorentino nell’omonima via di Piacenza a lui intitolata. Non su tutte: a segnalarlo un cittadino, autore delle foto, il quale si è accorto che una delle epigrafi – collocata... (Ilpiacenza.it)

Elon Musk : il Leonardo da Vinci del nostro tempo - Con The Boring Company, sta lavorando per rivoluzionare il trasporto urbano attraverso tunnel sotterranei ad alta velocità. A differenza di molti grandi imprenditori americani, che hanno subito fallimenti, Elon Musk ha sempre superato le sfide senza mai fallire. Ha undici figli, nati da diverse ... (Lortica.it)

Il teleriscaldamento in via Leonardo Da Vinci paralizza il traffico. E arriva la pioggia - . Nuova viabilità per la trafficatissima via Leonardo Da Vinci. . Come previsto e annunciato, nella mattinata di lunedì 7 ottobre è stato aperto il cantiere per la posa della rete di teleriscaldamento: è uno dei passaggi più delicati e invasivi dell'opera sul fronte della città capoluogo, tra ... (Leccotoday.it)