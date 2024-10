La moglie di Serginho: “Non fumate le sigarette elettroniche, hanno ucciso mio figlio” (Di martedì 8 ottobre 2024) “La sigaretta elettronica è una delle principali cause della morte di mio figlio. Mio figlio ci ha lasciato il 7 agosto di quest’anno ed è andato a vivere in Paradiso, nell’eternità, con Dio. Questa è la mia unica certezza e il mio conforto. Ma voglio dirvi che, di fatto, svapare uccide”. Lia Paiva, moglie dell’ex terzino del Milan Serginho, ha parlato sui suoi social della tragica morte del figlio Diego, avvenuta il 7 agosto scorso. A due mesi dal dramma, la donna ha lanciato un messaggio contro l’uso della sigaretta elettronica, o vape che dir si voglia, ritenendo il fumo alla base della morte del ragazzo: “Diego ha contratto un’infezione attraverso un foruncolo, si è infettato, poi si è esteso alla spalla, il batterio si è poi diffuso al resto del corpo. Ha avuto una setticemia. Nel giro di pochi giorni, però, reni e fegato si erano ripresi alla grande. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “La sigaretta elettronica è una delle principali cause della morte di mio. Mioci ha lasciato il 7 agosto di quest’anno ed è andato a vivere in Paradiso, nell’eternità, con Dio. Questa è la mia unica certezza e il mio conforto. Ma voglio dirvi che, di fatto, svapare uccide”. Lia Paiva,dell’ex terzino del Milan, ha parlato sui suoi social della tragica morte delDiego, avvenuta il 7 agosto scorso. A due mesi dal dramma, la donna ha lanciato un messaggio contro l’uso della sigaretta elettronica, o vape che dir si voglia, ritenendo il fumo alla base della morte del ragazzo: “Diego ha contratto un’infezione attraverso un foruncolo, si è infettato, poi si è esteso alla spalla, il batterio si è poi diffuso al resto del corpo. Ha avuto una setticemia. Nel giro di pochi giorni, però, reni e fegato si erano ripresi alla grande.

