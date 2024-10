Quotidiano.net - It Wallet, il portafoglio elettronico enterà in vigore dal 2025. Cosa cambia

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dal primo gennaioentrerà ufficialmente inin Italia l’IT, ovvero ilche permetterà ai cittadini di avere sempre la disponibilità dei propri documenti (carta d’identità e patente) in formato digitale e comodamente gestibili dal proprio smartphone. Dopo un primo periodo di test, sull’ITpotranno essere caricati anche altri documenti, come la tessera sanitaria e quella elettorale, i certificati di stato civile, i titoli di studio e altri documenti essenziali. Questo vuol dire che, entro non troppo tempo, tutte le informazioni digitali associate in maniera univoca a una persona fisica e che permettono di identificarla (identità digitale) saranno concentrate in un unico strumento digitale sul quale, come assicurato da fonti governative, verranno garantiti elevati standard di sicurezza.